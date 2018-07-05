|
|
Село Чубери оторвано от внешнего мира
05.07.2018 18:15
Село Чубери оторвано от внешнего мира, — об этом сообщает журналист Первого канала.
По его словам, больше не существует дороги, ведущей к селу Чубери, так как вышедшая из берегов река Ненскра снесла четыре моста. Затоплены территории вдоль реки и центр Чубери.
По словам местных жителей, в полдень они услышали шум и вскоре увидели, как поток воды нес вырванные деревья к их домам.
Как заявил Первому каналу один из жителей села Чубери, несколько домов в селе оказались посередине потока воды. Жителям удалось вовремя покинуть дома.
По словам журналиста Первого канала, в условиях отсутствия дороги, ведущей к селу, неизвестно что происходит в центре села Чубери.
Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воду в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток повредили мосты, которые связывают села между собой.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна