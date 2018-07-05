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Село Чубери оторвано от внешнего мира


05.07.2018   18:15
Село Чубери оторвано от внешнего мира, — об этом сообщает журналист Первого канала.

По его словам, больше не существует дороги, ведущей к селу Чубери, так как вышедшая из берегов река Ненскра снесла четыре моста. Затоплены территории вдоль реки и центр Чубери.

По словам местных жителей, в полдень они услышали шум и вскоре увидели, как поток воды нес вырванные деревья к их домам.

Как заявил Первому каналу один из жителей села Чубери, несколько домов в селе оказались посередине потока воды. Жителям удалось вовремя покинуть дома.

По словам журналиста Первого канала, в условиях отсутствия дороги, ведущей к селу, неизвестно что происходит в центре села Чубери.

Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воду в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток повредили мосты, которые связывают села между собой.






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