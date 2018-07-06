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Уровень воды в реке Ненскра вновь увеличен, на месте стихии мобилизуют технику
06.07.2018 11:56
Уровень воды в реке Ненскра вновь увеличен, — об этом Первому каналу заявил министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, который находится в зоне стихии.
По его словам, река часто меняет русло и переходит на проезжую часть в селах.
По словам министра, на месте стихии мобилизуют специальную технику.
«В этим минуты тяжелую технику мобилизуют в одной части села Чубери, где река может создать опасность. Положение остается сложным. Уровень воды пока не падает, так как вчера в течение всей ночи шел дождь», — заявил Субари.
По информации министра, стихия разрушила 4 дома, вспомогательные пристройки. Под угрозой – еще 7 жилых домов.
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