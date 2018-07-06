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В Сванетии спасли подростка, оказавшегося на горе во время стихии


06.07.2018   11:56
В высокогорной Сванетии грузинские спасатели помогли подростку, оказавшемуся в зоне стихии у поселка Чубери Местийского района. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Обильные дожди, прошедшие в ночь на 5 июля в Сванетии, привели к развитию селевых процессов. Горная масса сошла прямо в реку, что вызвало резкое повышение уровня воды и наводнение. В результате, Чубери и еще несколько небольших поселений оказались отрезаны от внешнего мира.

Один из жителей Чубери во время стихии находился на горе. Юноша не мог спуститься самостоятельно. Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями организовало операцию по его спасению.

Операцией руководил глава Агентства Александр Хвадагиани. Спасатели добрались до подростка на вертолете пограничной полиции. Жителя Чубери доставили в безопасное место. В настоящее время жизни подростка опасность не угрожает.

Необходимо отметить, что в Чубери создан чрезвычайный штаб во главе с губернатором региона Самегрело-Земо Сванети Леваном Шония. С последствиями стихийного бедствия борются до 150 спасателей, а также сотрудники Департамента по особым заданиям МВД Грузии.






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