Хвадагиани : В зоне стихии в Чубери 5 критических точек

06.07.2018 12:04 В Чубери, где бушует стихия, 5 критических точек, - об этом сообщил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Александр Хвадагиани.



По его информации, на месте мобилизована спасательная техника и ведется мониторинг повышения и снижения уровня воды. Мобилизованы и вертолеты, однако, как пояснил Хвадагиани, необходимости их подключения на данный момент нет.



Что касается положения населения, по информации Александра Хвадагиани, эвакуированы 6 семей, из-за стихии никто не пострадал. В ликвидационных работах участвуют 150 спасателей.



«На данный момент на месте примерно 5 критических точек. Полностью мобилизованы пожарно-спасательные силы. Ситуация взята под контроль. Там, где ведутся восстановительные работы, безопасность рабочего процесса обеспечивают наши пожарные-спасатели… В ущелье, примерно в семи километрах от места стихии на мосту находятся наши спасатели, которые контролируют повышение и снижение уровня воды. В случае повышения и снижения уровня сообщение будет переслано немедленно. Есть время на то, чтобы перевести технику в безопасное место. Что касается конкретно ожидания повышения уровня воды, то его у нас нет, однако все равно мы ничего не исключаем и, соответственно, готовы ко всему. Эвакуированное население провело ночь в альтернативных домах. ситуации, чтобы кто-то ночевал в полевых условиях, у нас не было», - сообщил Хвадагиани.





















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

