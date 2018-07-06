«Энерго-про Джорджия» - Большой части Чубери восстановлена подача электроэнергии

06.07.2018 12:29 Большой части села Чубери восстановлена подача электроэнергии, — об этом Первому каналу заявили в пресс-службе компании «Энерго-про Джорджия».



По их информации, частично повреждена высоковольтная линия электропередачи. К этому времени представителям технической службы компании не удается добраться до места повреждения. В «Энерго-про Джорджия» заявляют, что подача электроэнергии полностью восстановится, как только техническая группа доберется до места.



«Части населения Чубери была восстановлена подача электроэнергии вчера к 23:30. Местной технической службе компании помогали дополнительные технические бригады из Местии. Подача электроэнергии оставшейся малой части населения восстановится после того, как у технической службы «Энерго-про Джорджия» будет возможность подобраться к месту повреждения», — заявили в пресс-службе «Энерго-про Джорджия».

















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