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«Энерго-про Джорджия» - Большой части Чубери восстановлена подача электроэнергии


06.07.2018   12:29
Большой части села Чубери восстановлена подача электроэнергии, — об этом Первому каналу заявили в пресс-службе компании «Энерго-про Джорджия».

По их информации, частично повреждена высоковольтная линия электропередачи. К этому времени представителям технической службы компании не удается добраться до места повреждения. В «Энерго-про Джорджия» заявляют, что подача электроэнергии полностью восстановится, как только техническая группа доберется до места.

«Части населения Чубери была восстановлена подача электроэнергии вчера к 23:30. Местной технической службе компании помогали дополнительные технические бригады из Местии. Подача электроэнергии оставшейся малой части населения восстановится после того, как у технической службы «Энерго-про Джорджия» будет возможность подобраться к месту повреждения», — заявили в пресс-службе «Энерго-про Джорджия».







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