Река унесла двухэтажный дом в Чубери

06.07.2018 12:52 Река унесла двухэтажный дом в селе Чубери, — об этом сообщает журналист Первого канала из Чубери.

Как заявил Первому каналу очевидец Джони Цинделиани, вышедшая из берегов река сначала унесла загон для животных, а затем – двухэтажный дом.



По данным Первого канала, семья была эвакуирована в безопасное место. В зоне работают спасатели.

К этому времени в селе Чубери нет дождя, однако синоптики ожидают осадки во второй половине дня.

В течение всей ночи в селе работали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Как заявили в ведомстве, все жители зоны стихии находятся в безопасном месте и их жизни и здоровью ничего не угрожает.



В службе отметили, что ситуация полностью под контролем. На месте мобилизованы как тяжелая техника, так и живая сила.



Для проведения работ по ликвидации в зону стихии отправили дополнительные составы групп спасателей из Тбилиси, регионов Имерети и Самегрело. В селе Чубери находятся 150 спасателей.



Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток снесли мосты, которые связывают села между собой и два дома.

















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