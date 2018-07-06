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Река унесла двухэтажный дом в Чубери
06.07.2018 12:52
Река унесла двухэтажный дом в селе Чубери, — об этом сообщает журналист Первого канала из Чубери.
Как заявил Первому каналу очевидец Джони Цинделиани, вышедшая из берегов река сначала унесла загон для животных, а затем – двухэтажный дом.
По данным Первого канала, семья была эвакуирована в безопасное место. В зоне работают спасатели.
К этому времени в селе Чубери нет дождя, однако синоптики ожидают осадки во второй половине дня.
В течение всей ночи в селе работали спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Как заявили в ведомстве, все жители зоны стихии находятся в безопасном месте и их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В службе отметили, что ситуация полностью под контролем. На месте мобилизованы как тяжелая техника, так и живая сила.
Для проведения работ по ликвидации в зону стихии отправили дополнительные составы групп спасателей из Тбилиси, регионов Имерети и Самегрело. В селе Чубери находятся 150 спасателей.
Обрушение части горы в селе Чубери в результате обильных осадков вызвало повышение уровня воды в реке Ненскра. Река вышла из берегов и затопила близлежащую территорию. Оползень и селевой поток снесли мосты, которые связывают села между собой и два дома.
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