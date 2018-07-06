В Тбилиси столкнулись маршрутка и легковушка

06.07.2018 13:30 В ДТП на окраине Тбилиси погибли три человека, двое пострадали.



В районе Дигоми столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Три человека, которые находились в легковушке, скончались.



Как проинформировали в МВД Грузии, следствие ведется по части 7 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии "Нарушение правил безопасности или эксплуатации транспортного средства, которое повлекло за собой смерть двух или более человек".















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