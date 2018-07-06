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Глава органа самоуправления села Букисцихе задержан за незаконное приобретение-хранение наркотиков


06.07.2018   16:15
Глава органа самоуправления села Букисцихе Чохатаурского района, Г.Э 1974 года рождения задержан по обвинению в незаконном хранении-приобретении наркотических веществ, — информацию распространяет МВД Грузии.

По сообщению ведомства, на основании оперативной информации, следственные действия были проведены сотрудниками департамента полиции Гурии.

Предсупление предусматривает наказание на срок до 6 лет лишения свободы.

При личном обыске полицейские нашли у Г.Э одну таблетку суботекса. Проведенная наркологическая экспертиза установила, что Г.Э. находился под воздействием наркотических средств.

В МВД начато следствие по первой части 260-й статьи УК Грузии – «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов или прекурсоров».






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