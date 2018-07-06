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Агентство охраны окружающей среды: Повторение масштабной стихии в Чубери исключено


06.07.2018   19:43
Специалисты Национального агентства по охране природы изучили текущую ситуацию в Чубери.

В разговоре с Первым каналом, глава департамента геологии агентства Мераб Гаприндашвили заявил, что согласно первичному отчету, повторение стихии подобных масштабов исключено.

«Мы изучили ситуацию и установили, что положение на месте осложнилось 4 июля. В ущелье реки Ненскра и в более чем 40-ка её притоках, имело место стечение гидрологических процессов. К частичному таянию ледника добавилиь обильные атмосферные осадки. На данном этапе пик стихии пройден, ожидаются определенные осложнения, но не такого масштаба как были. Мы были в ущелье, осмотрели места и пришли к выводу, что стихия подобных масштабов не повторится. Сейчас осуществляется переброска техники в труднодоступные районы для проведения превентивных мероприятий», — заявил Мераб Гаприндашвили.






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