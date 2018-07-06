|
|
Агентство охраны окружающей среды: Повторение масштабной стихии в Чубери исключено
06.07.2018 19:43
Специалисты Национального агентства по охране природы изучили текущую ситуацию в Чубери.
В разговоре с Первым каналом, глава департамента геологии агентства Мераб Гаприндашвили заявил, что согласно первичному отчету, повторение стихии подобных масштабов исключено.
«Мы изучили ситуацию и установили, что положение на месте осложнилось 4 июля. В ущелье реки Ненскра и в более чем 40-ка её притоках, имело место стечение гидрологических процессов. К частичному таянию ледника добавилиь обильные атмосферные осадки. На данном этапе пик стихии пройден, ожидаются определенные осложнения, но не такого масштаба как были. Мы были в ущелье, осмотрели места и пришли к выводу, что стихия подобных масштабов не повторится. Сейчас осуществляется переброска техники в труднодоступные районы для проведения превентивных мероприятий», — заявил Мераб Гаприндашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна