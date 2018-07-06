Спасатели вытащили мужчину из вышедшей из берегов реки в Местии

06.07.2018 19:58 Из вышедшей из берегов реки в селе Бечо в Местии вытащили мужчину, — об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



По данным ведомства, мужчина не мог самостоятельно выбраться из реки и ему понадобилась помощь спасателей.



Спасательную операцию группа Службы по управлению чрезвычайными ситуациями провела с помощью вертолета.















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