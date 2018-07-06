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Спасатели вытащили мужчину из вышедшей из берегов реки в Местии
06.07.2018 19:58
Из вышедшей из берегов реки в селе Бечо в Местии вытащили мужчину, — об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным ведомства, мужчина не мог самостоятельно выбраться из реки и ему понадобилась помощь спасателей.
Спасательную операцию группа Службы по управлению чрезвычайными ситуациями провела с помощью вертолета.
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