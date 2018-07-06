Река Ненскра снесла ещё один дом в Чубери

06.07.2018 20:21 В Чубери река Ненскра разрушила дом Фридона Цинделиани. Семье удалось спасти часть вещей при помощи соседей и спасателей.



В Чубери пошел сильный дождь. Уровень воды в реке повысился. В зоне бедствия ведутся работы берегоукрепительные и очистительные работы. Кроме того, работает техническая команда «Энерго-Про Грузия», чтобы полностью восстановить электрообеспечение Чубери.



По прогнозу Национального агентства по охране окружающей среды, повторение масштабного бедствия в Чубери исключено.















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