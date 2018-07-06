На границе России и Грузии скопились две сотни автомобилей

06.07.2018 21:28 Порядка 250 машин скопилось на границе России и Грузии на территории Северной Осетии из-за увеличения потока транспорта в летний период. Об этом ТАСС сообщил начальник Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко.



"Выезда из России в сторону Грузии ожидают около 250 машин. Это связано с многократным увеличением летом количества транспорта, пересекающего российско-грузинскую границу. Превышена в связи с этим проектная пропускная способность многостороннего автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс", - сказал Троцко.



Всего проектная пропускная способность таможенного поста "Верхний Ларс" составляет 170 единиц грузового, 200 единиц легкового транспорта и 40 автобусов, а в настоящее время границу пересекают до 3 тыс. автомобилей. Также если в сутки пост может пропускать до 4 тыс. физических лиц, то сейчас желающих выехать за границу более 15 тыс. человек.



Среднее время ожидания в очереди составляет порядка 3-5 часов. Около пункта пропуска создана необходимая инфраструктура, предусмотрены санитарно-бытовые условия, в том числе комната матери и ребенка, а также проводится круглосуточное дежурство медработников.



Для решения проблемы Северо-Осетинской таможней совместно с Пограничным управлением ФСБ РФ по РСО-Алания максимально задействованы две резервные и создана пятнадцатая полоса движения. Кроме того, организованы дополнительные места осуществления форм контроля.



Для снижения нагрузки на пункт пропуска в республику прикомандированы и более 30 инспекторов таможенного ведомства.















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