Субари: Ситуация в зоне стихийного бедствия остается сложной

07.07.2018 12:52 Ситуация в зоне стихийного бедствия в высокогорной Сванетии остается сложной, и различные угрозы, связанные со стихией, до сих пор сохраняются. Об этом в комментарии Общественному телевидению сообщил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари.



Поселок Чумбери Местийского района сильно пострадал от наводнения 5 июня. Разбушевавшаяся река Ненскра снесла шесть ведущих к поселку мостов и сильно повредила дороги. Мощные потоки разрушили три дома, еще более 20 пострадали. Часть поселка оказалась отрезана от внешнего мира. Более того, население уже третий день остается без электроэнергии.



Уровень воды в Ненскра не снижается – всю минувшую ночь в Сванетии продолжался дождь. В результате, затопленным оказался единственный уцелевший мост, связывающий Чубери с внешним миром.



«Мобилизовано большое количество тяжелой техники, и мы непрерывно работаем в зоне стихии. В частности, работы по расчистке идут непосредственно на реке. В эти минуты мы прочищаем русло реки Ненскра от принесенных масс и материалов», — сказал Субари.



По его словам, в настоящее время специалисты также ищут локацию для наведения временного моста. Обсуждают они и возможность прокладки альтернативной подъездной дороги.



«До тех пор, пока высокий уровень воды в реке сохранится, сказать что-то определенное и исключить угрозы невозможно», — отметил министр.



Что касается необходимости эвакуации населения, Субари говорит, что семьи, которым угрожала опасность, уже эвакуированы из ущелья. Сегодня погода в Местиа сравнительно улучшится и в эвакуации оставшегося в поселке населения нет необходимости.

















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