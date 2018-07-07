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В Чубери, повышение уровня воды в реке вызвало обрушение нескольких участков дороги


07.07.2018   13:35
Прошедшие накануне в Чубери обильные осадки вновь создали проблемы. По данным к этому времени, в Чубери, на объездной дороге, посредством которой граждане переходили с одного берега реки на другой, произошли обрушения.

В частности, повышение уровня воды вызвало обвал нескольких участков дороги, в том числе – автомобильных. К этому времени еще один жилой дом находится под угрозой обрушения. Однако спасательные службы активно работают, чтобы воспрепятствовать проникновению воды в этот дом.

Большинство населения, живущее в опасной зоне, эвакуировано. Большая их часть ночует у близких.






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