Нино Виблиани: Сейчас самая большая проблема в Чубери связана с дорогами и мостами

07.07.2018 15:21 На данное время самая большая проблема в Чубери связана с дорогами и мостами, — сообщила уполномоченная в Чубери Нино Виблиани.



По ее словам, река полностью разрушила пять мостов. Сегодня удалось доставить тяжелую технику к участку альтернативной автомобильной дороги, на которой ведутся работы по ее расширению.



Главная же дорога была полностью разрушена водой в течение сегодняшней ночи, из-за чего полностью прервано автомобильное сообщение между 8 селами. Передвижение возможно только пешком. По словам Нино Виблиани, также существовала опасность, что вода уничтожит и альтернативную дорогу, на которой сейчас ведутся активные работы.



«На этом этапе дополнительная эвакуация населения не планируется. Население выведено из домов, которые находятся на берегу реки. Всего это около 100 семей, во всяком случае, люди не остаются в домах на ночь, потому что ночью существует опасность повышения уровня воды в реке, — рассказала Нино Виблиани.



По ее мнению, что причины возникновения стихии не связаны со строительством ГЭС.



«Это никоим образом не связано с ГЭС, исходя из того, что сошедшая с горы масса не находится в ареале ГЭС. Это произошло на отдалении пяти километров от ГЭС, соответственно, стихия не имеет никакой связи с гидроэлектростанцией и проводимыми на ней работами, тем более, что на этом этапе работы там были приостановлены», — заявила Нино Виблиани.















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