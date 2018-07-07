Давиташвили: В Чубери находятся гидрометеорологии и геологи, оценки которых важны для планирования рабочего процесса

07.07.2018 16:34 Наши специалисты постоянно находятся на месте стихии и работают в координации с чрезвычайным штабом, - об этом заявил «IPN» министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.



По его же словам, река Ненскра пока не вернулась в свое русло, и определенный риск еще существует, однако в ближайшие дни согласно прогнозу количество осадков постепенно уменьшится.



«Река должна вернуться в свое русло и должен снизиться уровень воды. Разумеется, риски остаются. Чрезвычайная служба постоянно на месте, поскольку из-за поднявшейся реки существует опасность размытия береговой полосы.



Мобилизована техника, однако, пока небо не прояснится и пока погода не позволит, там, на месте, вести работы в полном масштабе невозможно», - заявил Давиташвили.



По его заявлению, в Чубери находятся представители Национального агентства окружающей среды, в частности, гидрометеорологии и геологи и их оценки весьма важны для планирования рабочего процесса.















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