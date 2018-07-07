Геологи говорят о нескольких причинах, вызвавших стихию в Чубери

07.07.2018 20:37 Геологи и гидрологи Национального агентства окружающей среды, находящиеся в Чубери, говорят о нескольких причинах, вызвавших стихию. Как заявил «IPN» руководитель департамента геологии Мераб Гаприндашвили, подъем реки Ненскра в Чуберском ущелье вызван совпадением геологических и гидрометеорологических процессов.



По информации Гаприндашвили, в ущелье в одно и то же время произошли оползневые и селевые процессы, чему предшествовало таяние ледника и оставшегося снега, с чем совпали обильные атмосферные осадки.



«Несколько геологических и гидрометеорологических процессов совпали друг с другом. Одним из решающих факторов было запрудение правого притока Ненскры – реки Окрила. На нескольких участках твердой массой были созданы заторы. На следующем этапе они были прорваны, и водный поток с собравшейся массой вышел из русла. Это все переросло в селевой поток. Русло не смогло провести эту большую массу и все перешло в населенный пункт.



Гидрологами Национального агентства окружающей среды подсчитано, что это был исторический максимум расхода воды, какой когда-либо бывал в ущелье Ненскры. Со стихией никак не связано строительство ГЭС. Стихии способствовала бессистемная вырубка лесных массивов. Как в этом ущелье, так и в других местах этот процесс имеет отрицательное влияние и это провоцирует стихию», - заявил Мераб Гаприндашвили.



По его же информации, уровень воды значительно уменьшился и угрозы повторения стихии в таком же масштабе, как было зафиксировано 5 июля, не существует. Геологи Национального агентства окружающей среды остаются в Чубери.















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