Субари: Из входящих в Чубери 10-ти сел 7 отрезаны от внешнего мира

07.07.2018 22:00 Ночью ожидаются осадки, однако к этому моменту повышение уровня реки не наблюдается, - об этом заявил министр по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари.



По информации Созара Субари, из входящих в Чубери 10-ти сел 7 отрезаны от внешнего мира.



По его же заявлению, трем домам грозит опасность разрушения, отсюда в связи с двумя домами соответствующие работы вестись не могут, а по третьему дому спасательные службы активно работают, чтобы туда не проникла вода.



«Из входящих в Чубери 10-ти сел 7 отрезаны от внешнего мира. Машины не пускают, поскольку есть угроза обвала дороги. Однако думаем, что к вечеру сумеем сделать устойчивую конструкцию. Из верхнего села в течение дня планируется вывести 5 человек, в том числе детей. К концу дня будет более 20-ти грузовых машин и до 10-ти экскаваторов, и будет сделано гораздо больше дел. Это даст нам возможность корректировать русло реки», - заявил Субари.

















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