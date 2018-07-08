Уровень воды в реке Ненскра приблизился к обычной для июля отметке

08.07.2018 16:27 Уровень воды в реке Ненскра приблизился к обычной для июля отметке.



На данном этапе отмечается быстрое течение воды, однако это не создает проблем. Активно ведутся работы по возвращению реки в русло. Мобилизовано до 30 единиц техники. Также ведутся работы по расчистке дороги на участке Хаиши-Чубери.



В течение дня осадки в ущелье не ожидаются.















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