Дворец Романовых в Ликани будет восстановлен через три года

09.07.2018 12:54 По заявлению руководителя Партнерского фонда Давида Саганелидзе в эфире передачи "Аналитика", через три года дворец Романовых будет полностью восстановлен. По его словам, уже готов проект, по которому следует провести реставрацию дворца и прилегающей территории. Партнерский фонд планирует презентацию проекта осенью.



"Дворец Романовых находится в тяжелейшем состоянии. 10-15 лет назад он был в частном владении, и был переделан в спальные и приемные комнаты. Министерство экономики передало Дворец Романовых Партнерскому фонду с правом управления на 25 лет. У нас есть обязательство осуществить инвестицию, в рамках которой будут восстановлены дворец, находящаяся вблизи от нее маленькая гостиница, старый погреб, а также тепличная галерея, существующая еще в царское время, где выводили растения интересных сортов"- заявил Давид Саганелидзе.



По его же словам, с целью восстановления всего этого Партнерский фонд в минувшем году объявил тендер на проектировку, в рамках которого были отобраны три компании.



"Эти компании объединились в одну группу, и сделали очень интересный проект, где в деталях прописано, как следует восстановить дворец, и прилегающую инфраструктуру. До осени мы объявим тендер на осуществление проекта, поскольку уже знаем все детали, что надо сделать, и даже то, где какую картину, и какой экспонат надо поставить. Мы сейчас в поиске этих экспонатов, мы забрали весь архив из Санкт-Петербурга, за что с нас потребовали солидную сумму- 80 000 долларов, но в результате переговоров в конечном итоге все это передали нам в подарок"- заявил Давид Саганелидзе.



По словам руководителя Партнерского фонда, осенью будут известны компании, которые осуществят данный проект. По словам Саганелидзе, через три года это место будет одной из красивейших рекреационных зон отдыха в Грузии.

















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