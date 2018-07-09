Бизнес компании объединяются по теме дорожной безопасности

09.07.2018 13:37 Морской порт Поти провел тренинг тренеров на тему дорожной безопасности. По сообщению компании, в тренинге приняли участие компании, включенные в транспортную сферу, и компании-члены сети Грузии Глобального соглашения ООН.



По их же информации, безопасность является первым приоритетом "APM терминалс", и поэтому компания с данной точки зрения осуществит ни один проект. Тренинг тренеров проводили тренеры порта Поти.



"С мая 2017 года по сегодняшний день на тренинге дорожной безопасности для водителей грузовых автомашин присутствовали более чем 2 700 водителей. Проект преследует целью повышение безопасности на дорогах Грузии. Разработка данного тренинг модуля была осуществлена с помощью швейцарской компании Fleet Forum. В настоящем порт Поти провел тренинг тренеров для широкой аудитории на тему дорожной безопасности, в котором приняли участие, как неправительственные организации, так и бизнес компании: Кристалл, Гальф, Аджара группа, Сида, Никора, М2, природоохранительная организация Сени, Ван тревел, и др.



Мы хотели бы, чтобы их количество еще больше увеличилось, и больше бизнеса включилось в проект, направленный на улучшение дорожной безопасности. Мы готовы и впредь разделить компаниям свой опыт, и лучшую практику. Проект поддерживают Патрульная полиция Грузии, UN Global Compact Georgia, и Автомобильная федерация Грузии"- заявили в компании.



По информации Морского порта Поти, проекты, осуществленные, и намеченные на тему безопасности, преследуют целью повышение сознания в контексте дорожной безопасности.

















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