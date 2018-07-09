В Чубери продолжаются работы по установке панельного моста

09.07.2018 14:35 В Чубери продолжаются работы по установке панельного моста министерства обороны. В эти минуты готовят фундамент. На месте работает тяжелая техника.



Конструкцию панельного моста доставили в Чубери вчера. Ее установят вместо центрального моста, который унесла вышедшая из берегов река Ненскра. Именно этот мост связывал левый берег с правым.



Как сообщает журналист Первого канала, после установки панельного моста, на левый берег, где стихия создала много инфраструктурных проблем, доставят строительную технику.



В целях ликвидации последствий стихии в Чубери работает 45 единиц техники.

















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