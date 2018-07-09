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Пастух сам показал спасателям место, где он спрятал труп ребенка - мэр Душети
09.07.2018 14:55
Как мне известно, пастух сам показал спасателям то место, где он спрятал труп ребенка, малолетний мальчик, предположительно, убит из ружья, - об этом заявил мэр Душетского района Нугзар Сехниашвили.
«По моей информации, предполагаемый преступник показал спасателям то место, где он спрятал ребенка. Это было предположительно на территории, прилегающей к водопаду. К этому времени, по моей информации, малолетний мальчик застрелен выстрелом из ружья. Конфликт между родителем ребенка и пастухом произошел вследствие словесной перепалки и, предположительно, пастух выстрелил в него из ружья. Это версия. Пастух задержан», - заявил Сехниашвили.
Проживающие в Марнеульском муниципалитете муж и жена Райан и Лора Смиты (имеют двойное гражданство США и Грузии) вместе с 4-летним сыном пропали в Душетском районе, в ущелье Хада 6 июля.
Представители соответствующих служб начали их поиски в тот же день, с момента поступления сообщения об их исчезновении
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