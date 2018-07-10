Три сотрудника МВД Грузии уволены по причине семейного насилия

10.07.2018 13:10 В результате служебной проверки Генеральной инспекции в течение 6 месяцев 2018 года к дисциплинарной ответственности в связи с семейным насилием привлечены 10 сотрудников МВД. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель министра МВД Натия Мезвришвили.



По ее словам, МВД активно борется с семейным насилием не только за пределами министерства, но и внутри системы.



«Четверых из 10 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее реагирование на факты семейного насилия. Шестерых – в связи с совершенными ими фактами насилия в семье. В отношении троих из них использована самая строгая мера дисциплинарной ответственности и эти люди уволены из рядов МВД», — заявила заместитель министра внутренних дел.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

