Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси в очередной раз ограбили магазин бытовой техники «Беко»


10.07.2018   14:42
В Глдани, предположительно несовершеннолетние, ограбили магазин "Беко". Унесли мобильные телефоны. По заявлению менеджера маркетинга "Беко" Хатии Ткебучава "Интерпрессньюсу", в течение последнего одного месяца этот филиал ограбили второй раз, и вероятно, преступление совершили одни и те же несовершеннолетние.

"Первый случай произошел 13 июня. Записи камер, разумеется, у нас есть, и очевидно, мы имеем дело с одной и той же криминальной группой несовершеннолетних. В прошлый раз тоже произошла идентификация, но поскольку это несовершеннолетние, их не задержали. Пришла криминальная полиция, взяли отпечатки пальцев. Нам говорят, что идет следствие, и виновников идентифицируют, но и в прошлый раз были те же процедуры, однако на данном этапе результата нет"- заявила Хатия Ткебучава.

В результате кражи, происшедшей 13 июня, из магазина "Беко" унесли мобильные телефоны и деньги.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лимиты на воду приведут к росту цен на хлеб
В 2001-2017 годах в Грузии вырублено 9 700 гектаров леса
Государство должно интересоваться неадекватными ценами на вино - гендиректор «Тбилвино»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ирана пригласил премьера Армении в Тегеран
В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи
Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна