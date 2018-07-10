В Тбилиси в очередной раз ограбили магазин бытовой техники «Беко»

10.07.2018 14:42 В Глдани, предположительно несовершеннолетние, ограбили магазин "Беко". Унесли мобильные телефоны. По заявлению менеджера маркетинга "Беко" Хатии Ткебучава "Интерпрессньюсу", в течение последнего одного месяца этот филиал ограбили второй раз, и вероятно, преступление совершили одни и те же несовершеннолетние.



"Первый случай произошел 13 июня. Записи камер, разумеется, у нас есть, и очевидно, мы имеем дело с одной и той же криминальной группой несовершеннолетних. В прошлый раз тоже произошла идентификация, но поскольку это несовершеннолетние, их не задержали. Пришла криминальная полиция, взяли отпечатки пальцев. Нам говорят, что идет следствие, и виновников идентифицируют, но и в прошлый раз были те же процедуры, однако на данном этапе результата нет"- заявила Хатия Ткебучава.



В результате кражи, происшедшей 13 июня, из магазина "Беко" унесли мобильные телефоны и деньги.

















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