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В Чубери продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия


10.07.2018   20:21
В Чубери интенсивно проходят работы по восстановлению. В зоне стихии работает 60 единиц техники. По информации администрации губернатора Самегрело-Земо Сванети, установка панельного моста завершится до конца дня, после чего удастся доставить тяжелую технику на левый берег реки Ненскра.

Тяжелая техника работает и над проведением альтернативной объездной дороги.

В Чубери находятся представители молодежного крыла «Грузинской мечты», которые участвуют в работах по расчистке и процессе раздачи гуманитарного груза.

По информации администрации губернатора Самегрело-Земо Сванети, наряду с пострадавшими от стихии, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости получают все жители Чубери. В зоне стихии находятся и работами по ликвидации руководят: министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, губернатор Самегрело-Земо Сванети Леван Шония, представители министерства инфраструктуры и местных властей.

Проблемы в общине Чубери вызвала река Ненскра, которая вышла из берегов. Несколько сел оторваны от внешнего мира. Река унесла мосты и жилые дома.






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