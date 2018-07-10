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В Чубери продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия
10.07.2018 20:21
В Чубери интенсивно проходят работы по восстановлению. В зоне стихии работает 60 единиц техники. По информации администрации губернатора Самегрело-Земо Сванети, установка панельного моста завершится до конца дня, после чего удастся доставить тяжелую технику на левый берег реки Ненскра.
Тяжелая техника работает и над проведением альтернативной объездной дороги.
В Чубери находятся представители молодежного крыла «Грузинской мечты», которые участвуют в работах по расчистке и процессе раздачи гуманитарного груза.
По информации администрации губернатора Самегрело-Земо Сванети, наряду с пострадавшими от стихии, продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости получают все жители Чубери. В зоне стихии находятся и работами по ликвидации руководят: министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари, губернатор Самегрело-Земо Сванети Леван Шония, представители министерства инфраструктуры и местных властей.
Проблемы в общине Чубери вызвала река Ненскра, которая вышла из берегов. Несколько сел оторваны от внешнего мира. Река унесла мосты и жилые дома.
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