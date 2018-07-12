Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Локализовать пожар в Сванети пока не удается


12.07.2018   13:06
Борьба с пожаром в лесу у села Зесхо Лентехского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) продолжается вторые сутки, сообщает Первый канал.

Информация о возгорании в горах на севере Грузии распространилась в среду утром. Причиной пожара, по предварительным данным, стал удар молнии. К тушению пожара накануне подключили вертолет Погранполиции МВД Грузии.

"Ситуация такая же, как прежде. 120 пожарных остаются на месте, там же есть техника. Вчера работал вертолет и, наверное, сегодня тоже продолжит работать. Количество очагов не изменилось", — сказал мэр Лентехи Бадри Липартелиани.

По его словам, локализовать пожар пока не удается из-за сложного рельефа. Хотя угрозы распространения огня не существует.

По данным на среду, в результате пожара сгорела территория площадью 2,5 гектара.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Лимиты на воду приведут к росту цен на хлеб
В 2001-2017 годах в Грузии вырублено 9 700 гектаров леса
Государство должно интересоваться неадекватными ценами на вино - гендиректор «Тбилвино»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
Три человека погибли в ДТП в Гагрском районе
12 самоубийств в Абхазии за два месяца
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Ирана пригласил премьера Армении в Тегеран
В Азербайджане задержали 11 человек по делу о покушении на мэра Гянджи
Экс-министра здравоохранения Дагестана поместили под арест
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна