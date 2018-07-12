Локализовать пожар в Сванети пока не удается

12.07.2018 13:06 Борьба с пожаром в лесу у села Зесхо Лентехского района (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) продолжается вторые сутки, сообщает Первый канал.



Информация о возгорании в горах на севере Грузии распространилась в среду утром. Причиной пожара, по предварительным данным, стал удар молнии. К тушению пожара накануне подключили вертолет Погранполиции МВД Грузии.



"Ситуация такая же, как прежде. 120 пожарных остаются на месте, там же есть техника. Вчера работал вертолет и, наверное, сегодня тоже продолжит работать. Количество очагов не изменилось", — сказал мэр Лентехи Бадри Липартелиани.



По его словам, локализовать пожар пока не удается из-за сложного рельефа. Хотя угрозы распространения огня не существует.



По данным на среду, в результате пожара сгорела территория площадью 2,5 гектара.















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