Ежегодно в Грузии происходит до 60 лесных пожаров

13.07.2018 16:12 В последние годы в Грузии участились лесные пожары – по данным главы Национального лесного агентства Натии Иорданишвили, ежегодно их количество достигает 60-ти, хотя при этом большинство локальные, не затрагивают большую территорию, соответственно, о них мало кто знает, кроме специалистов.



«Масштабных пожаров в последние годы было несколько – имеется в виду пожары на территории более чем 20 гектаров. Например, в 2006 году пожар в Абастумани, или в августе 2008 года – в Боржомском ущелье. Таких крупных пожаров было всего несколько, в остальных случаях нашим сотрудникам удавалось своевременно обнаружить очаг возгорания и локализовать его» - заявила она.



По ее словам, в 2017 году было зафиксировано 55 лесных пожаров, во время которых в целом сгорело до 1200 гектаров леса, из них 943 в Боржомском ущелье. При этом следует отметить, что из этих 943 гектаров 706 уже горели в прошлые годы, соответственно, в 2017 году пораженная территория Боржомского заповедника увеличилась на 232 гектара.



В 2017 году также был масштабный лесной пожар Кахети, который не привел к полному уничтожению лесного покрова, соответственно, нет необходимости его обновления.



«В настоящее время искусственного обновления требует 250 гектаров леса в Боржомском ущелье, и работы на этом направлении уже ведутся» - заявила Натиа Иорданишвили.



По ее словам, статистика показывает, что основной причиной лесных пожаров является неосторожность со стороны граждан, а горение начинается с таких предметов как брошенные салфетки, бумаги, упаковки, которые в летнее время быстро загораются в жаркую погоду.



Проблему также создают непотушенные сигаретные окурки и пластиковые бутылки.





«Очень остро стоит также проблема пожаров в лесных массивах, распололженных вблизи сельскохозяйственных территорий, которые время от времени поджигаются фермерами и пастухами – они все еще верят в то, что это улучшает качество земли» - заявила она.



Что касается превенции, то по ее словам, сотрудники агентства круглосуточно патрулируют лесные массивы, однако их численности недостаточно для полномасштабного контроля над огромными территориям.



«Кроме того, следует учитывать, что тушение пожаров не входит в компетенцию агентства, у которого для этого нет ни соответствующего оборудования, ни кадров. У нас есть механизм первичного реагирования, в том числе легкие огнетушители и автомобильная техника. Но для полноценного тушения крупных пожаров этого недостаточно» - заявила она.



По данным Национального лесного агентства, в Грузии лесной фонд по состоянию на 1 января составляет 3, 007 млн. гектаров, что составляет 43, 2% от общей территории страны (6, 4 млн. гектаров).















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