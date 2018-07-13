Лесной пожар в ущелье до сих пор не удается ликвидировать

13.07.2018 18:29 В результате пожара в ущелье Зесхо Лентехского района в Квемо Сванети сгорело до трех гектаров лесного массива, сообщает сегодня, 13 июля, телеканал «Рустави 2».



Борьба с лесным пожаром у села Зесхо продолжается уже третьи сутки. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал удар молнии. 11 июля к тушению подключился вертолет погранполиции МВД Грузии.



«В течение всей ночи пожарные продолжали работу. Для вертолета сделали специальный бассейн, откуда происходит откачка воды соответствующим оборудованием. Ситуация стабильная. В случае ухудшения погоды ситуация может изменится, но мы готовы к этому», - заявил директор Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Адександр Хвадангиани.



К настоящему времени пожарные смогли потушить основные очаги. Вместе с тем, все еще сохраняется опасность распространения огня от других очагов. С сегодняшнего утра тушением пожара занимается только живая сила: тяжелая техника не может подъехать к очагам возгорания из-за сложного рельефа. Вовлеченность авиации в процесс зависит от погоды.



Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии накануне распространила видеокадры, снятые дроном в зоне бедствия в Квемо Сванети.















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