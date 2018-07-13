Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лесной пожар в ущелье до сих пор не удается ликвидировать


13.07.2018   18:29
В результате пожара в ущелье Зесхо Лентехского района в Квемо Сванети сгорело до трех гектаров лесного массива, сообщает сегодня, 13 июля, телеканал «Рустави 2».

Борьба с лесным пожаром у села Зесхо продолжается уже третьи сутки. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал удар молнии. 11 июля к тушению подключился вертолет погранполиции МВД Грузии.

«В течение всей ночи пожарные продолжали работу. Для вертолета сделали специальный бассейн, откуда происходит откачка воды соответствующим оборудованием. Ситуация стабильная. В случае ухудшения погоды ситуация может изменится, но мы готовы к этому», - заявил директор Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Адександр Хвадангиани.

К настоящему времени пожарные смогли потушить основные очаги. Вместе с тем, все еще сохраняется опасность распространения огня от других очагов. С сегодняшнего утра тушением пожара занимается только живая сила: тяжелая техника не может подъехать к очагам возгорания из-за сложного рельефа. Вовлеченность авиации в процесс зависит от погоды.

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии накануне распространила видеокадры, снятые дроном в зоне бедствия в Квемо Сванети.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Макроэкономической стабильности Грузии ничего не угрожает - кандидат в министры финансов
В январе-мае 2018 года грузинские банки выдали кредитов на сумму 22, 9 млрд. лари
Причины неприкосновенности игорного бизнеса – покровители и бюджетные поступления
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили магазин турецких сладостей
В Абхазии побит рекорд вождения в нетрезвом виде
В Абхазии запретили передвижение крупногабаритного транспорта, кроме военного
Еще одно оппозиционное объединение Сирии осудило признание Башаром Асадом независимости Абхазии и Цхинвали
Информация о визите иорданской официальной делегации в Сухуми не соответствует действительности - МИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд над ингушским оппозиционером Хазбиевым отложили до конца августа
Пашинян: Для меня неприемлемо наличие новых политзаключенных в стране
«Грузинская мечта» назовет кандидата в президенты в конце лета
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна