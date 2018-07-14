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Пожар в лесу у села Зесхо в Лентехи ликвидирован
14.07.2018 14:37
Пожар, вспыхнувший в лесу у села Зесхо в Лентехи, ликвидирован. Как сообщает поверенный-губернатор Рачи-Лечхуми и Квемо (Нижней) Сванетии Арчил Джапаридзе, пламя полностью ликвидировано, опасности возникновения новых очагов больше нет.
Напомним, пожар в лесу у села Зесхо в Лентехи вспыхнул 4 дня назад.
В работах по тушению огня принимали участие сотрудники как Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, так и лесной службы всего региона. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, на месте работали пожарные-спасатели из Тбилиси, Шида Картли и Имеретии.
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