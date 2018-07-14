Специалисты рассказали о причинах разрушительного наводнения в Сванетии

14.07.2018 15:20 Специалисты Национального агентства окружающей среды подготовили отчет, в котором объяснили причины, спровоцировавших масштабное стихийное бедствие в высокогорной Сванетии.



5 июля в Местийском районе произошло наводнение, начавшегося после повышения уровня воды в река Ненскра. Больше всего от удара стихии пострадал поселок Чумбери. Разбушевавшаяся река снесла ведущие к поселку мосты и сильно повредила дороги. Мощные потоки разрушили несколько домов, еще более 20 пострадали. Нанесенный стихией ущерб оценили в более чем два миллиона долларов.



С 5 июля в зоне стихии работали гидрологи и геологи Национального агентства окружающей среды. Они осуществляли непрерывный мониторинг ситуации и оценивали угрозы. Параллельно специалисты готовили заключение, о процессах, вызвавших наводнение в ущелье Ненскра.

Так, в отчете говорится об интенсивных атмосферных осадках в ущелье, а также таянии ледника и оставшегося в горах снега на фоне высокой атмосферной температуры.



«Повышенные осадки вызывали активизацию оползневых и селевых процессов в ущелье, особенно, в районе правого притока Ненскра – в долине реки Окрила», — говорится в заключении.



С селевыми массами в Ненскра и Окрила попали огромные камни и поваленные деревья. На отдельных участках реки оказались перекрыты. Уровень воды в об­ра­зо­ва­вшихся ополз­не­вых озе­рах непрерывно повышался. Через некоторое время сформировавшиеся плотины были прорваны. С еще большей энергией селевой поток продолжил движение по руслу реки. Это привело к затоплению нижней части долины реки, особенно, в населенных районах.



«Стихия привела к деформации или полному разрушению жилых домов и вспомогательных построек на территории, прилегающей к реке Чала. Были размыты сельско-хозяйственные угодья, разрушены несколько мостов, повреждены отдельные участки автомобильных дорог и опоры линий электропередач», — сказано в заключении.



С целью превенции процессов, вызванных подобными стихийными бедствиями, специалисты подготовили рекомендации.

Специалисты отметили, что в ущелье Ненскра не существует стационарной сети гидрометеорологических наблюдений. Соответственно, отслеживать уровень воды во время дождей можно только по спутниковым снимкам, а также основываясь на радиолокационных данных.



Таким образом, создание сети мониторинга угроз природного характера – главная рекомендация экспертов.



"Новости Грузия"











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