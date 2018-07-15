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Проводится мониторинг содержания нитратов в арбузах и дынях на рынках
15.07.2018 14:30
Специалисты Национального агентства продовольствия, в рамках государственной программы, осуществляют мониторинг содержания нитратов в арбузах и дынях на рынках.
По информации «Национального агентства продовольствия, с целью мониторинга берутся пробы на различных объектах, в крупных сетях и аграрных рынках.
«С целью мониторинга содержания нитратов в овощах и фруктах уже взято до 30-ти проб, которые исследованы в аккредитованных лабораториях. По результатам лабораторного исследования, предельное количество нитратов не превышает установленный показатель. Всего в течение года планируется взять до 70-ти проб. Исследование содержания нитратов проводится ежегодно. Согласно результатам мониторинга за 2017 год, нарушение было зафиксировано лишь в одном случае», - заявляют в агентстве.
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