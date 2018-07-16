Пять граждан Грузии пострадали в результате ДТП в Турции

16.07.2018 12:01 В Турции в результате аварии на автомагистрали Самсун-Анкара пострадали пять граждан Грузии.



По информации турецких СМИ, автомобиль с грузинскими номерными знаками, за рулем которого находился гражданин Грузии, направлялся из города Кавак в Самсун, съехал с дороги и врезался в стену.



Пострадавшие доставлены скорой помощью в самсунский госпиталь.



Полиция выясняет причины аварии.















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