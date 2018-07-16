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Пять граждан Грузии пострадали в результате ДТП в Турции
16.07.2018 12:01
В Турции в результате аварии на автомагистрали Самсун-Анкара пострадали пять граждан Грузии.
По информации турецких СМИ, автомобиль с грузинскими номерными знаками, за рулем которого находился гражданин Грузии, направлялся из города Кавак в Самсун, съехал с дороги и врезался в стену.
Пострадавшие доставлены скорой помощью в самсунский госпиталь.
Полиция выясняет причины аварии.
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