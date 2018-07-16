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По первичной информации следствия, трагедия в одном из тоннелей шахты Миндели вызвана взрывом метана
16.07.2018 12:29
По первичной информации следствия, обвал потолка вызвали стены, деформированные в результате взрыва метана в одном из тоннелей шахты Миндели.
По данным ведомства, в результате происшествия погибли четыре и пострадали 6 человек.
«По первичной информации следствия, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванных, предположительно, взрывом метана».
Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», — говорится в информации МВД.
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