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По первичной информации следствия, трагедия в одном из тоннелей шахты Миндели вызвана взрывом метана


16.07.2018   12:29
По первичной информации следствия, обвал потолка вызвали стены, деформированные в результате взрыва метана в одном из тоннелей шахты Миндели.

По данным ведомства, в результате происшествия погибли четыре и пострадали 6 человек.

«По первичной информации следствия, обвал потолка последовал за деформацией стен, вызванных, предположительно, взрывом метана».

Следствие по факту ведется по статье второй части статьи 240 УК Грузии — Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», — говорится в информации МВД.






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