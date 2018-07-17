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Ущерб в Чубери, за исключением жилых домов, составил до 4 миллионов лари
17.07.2018 15:19
По словам мэра Местиа Капитона Жоржолиани, ущерб в результате стихии, разбушевавшейся в Чубери 5 июля, достигает почти четырех миллионов лари.
Речь идет о внутренних сельских дорогах, мостах, линиях электропередачи, и земельных участках.
"Геологи подготовили заключение, согласно которому мы можем сказать это количество причиненного урона. В ближайшие дни у нас будет проект, по которому мы будем знать, можно ли жить в конкретных местах. Именно после этого мы будем знать точную сумму ущерба" - заявил Жоржолиани.
Падение части горы Хоркали в Чубери вызвало разлив реки Ненскра. Из-за стихийного бедствия автомобильные и внутренние сельские дороги были повреждены, река унесла часть пахотных угодий, и мосты. Частично и полностью были уничтожены несколько жилых домов и подсобных строений.
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