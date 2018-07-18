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Во дворах медицинских учреждений и ВУЗов могут разрешить курить
18.07.2018 15:36
Планируется внести изменения в законе «О табачном контроле», согласно которому, во дворах медицинских и высших учебных заведений могут разрешить курить в специально отведенных местах. Об этом заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.
«Речь идет о запрещенных территориях, чтобы мы разрешили курить в определенных местах, так как практика показала, что это связано с большими конфликтами и исполнение тоже является большой проблемой. Например, когда пациента везут в реанимацию, члены его семьи курят на запрещенной территории и фиксируется много конфликтов между охраной больницы и членами семьи», — заявил депутат.
По его словам, в международном масштабе страны подошли к подобным запретам поэтапно, сначала курить запретили до определенного расстояния от входа, а затем – полностью.
«Под этим подразумевается внешняя территория, так как курить в здании запрещено и это так и останется», — заявил депутат.
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