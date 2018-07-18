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ФСБ заставило Домагоя Виду извиниться за слова «Слава Украине» - разведка Хорватии
18.07.2018 20:26
В сети появилась информация, что сразу после проигрыша сборной России на ЧМ-2018 хорватам и опубликования видеосообщения экс-игроками ФК «Динамо Киев» Домагоем Видой и Вукоевичем, когда они выкрикивали лозунги «Слава Украине», футболистам начали угрожать офицеры ФСБ РФ.
В процессе разговора с хорватами офицеры сказали, что больше не будут обеспечивать безопасность игроков сборной. Также они угрожали вероятными столкновениями националистически настроенных россиян с хорватами. Представители ФСБ потребовали публичного извинения перед российским народом, сообщили в хорватской разведке, передает dynamo.kiev.
Разумеется, после этих слов у руководства не оставалось другого выбора, кроме как извиниться за сказанные об Украине слова, да еще и выступить в поддержку Российской Федерации.
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