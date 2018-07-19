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Следственная служба министерства финансов изъяла более 11 кг контрабандных золотых изделий


19.07.2018   14:05
Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии, в координации с представителями таможенного департамента Службы доходов, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, выявили четыре факта нарушения правил в связи с перевозкой товаров на таможенной границе Грузии.

По информации следствия, в трех случаях уличенные в преступлении лица пытались ввезти в обход таможенного пропускного пункта «Сарпи» незадекларированные золотые изделия. А еще в одном случае обвиняемый, в устроенном в автомобиле специальном тайнике пытался ввезти золотые изделия в особо крупном количестве в обход таможенного пропускного пункта «Вале».

В результате следственных действий изъято в целом 11,2 кг золотых изделий, общая таможенная стоимость которых превышает 670 000 лари.

Следствие ведется по 1-й и 2-й частям статьи 214 УК Грузии, что предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.






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