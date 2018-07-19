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СГБ выявила факты незаконной реализации психотропных веществ в 15 аптеках
19.07.2018 17:50
СГБ выявила факты незаконной реализации психотропных веществ в 15 аптеках Тбилиси и Гори, — об этом на сегодняшнем заявил представитель Службы государственной безопасности Грузии Георгий Курдадзе.
«Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности, на основании постановления суда, купили различные психотропные препараты без рецепта в 15 аптечных учреждениях в Тбилиси и Гори, чем доказано, что в этих учреждениях происходила незаконная реализация психотропных веществ», — заявляют в СГБ.
По их данным, сотрудники Антикоррупционного агентства, на основе постановления суда, провели обыск в следующих аптеках в Тбилиси и Гори: ООО «Энела», ООО «НАЛИ», ООО «Фарма 2016», ООО «Фармагид+», ООО «М.К. фарма», ООО «Мульти ВЛС», ООО «Датуча», ООО «Сан Фарма», ООО «Нинфарм», ООО «Имеди+», ООО «Нанфарма», ООО «Фарма-27», ООО «НАТИ+», ООО «Полисифарма» и ООО «Имеди».
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