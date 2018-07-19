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В горах Сванетии спасатели пытаются добраться до двух украинских туристов
19.07.2018 22:18
Спасатели в Грузии обнаружили местоположение двоих украинских туристов, пропавших два дня назад в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия.
Как сообщили журналистам в Службе управления чрезвычайными ситуациями Грузии, группа из восьми туристов с Украины находилась на высоте более 4200 метров над уровнем моря в районе вершины Тетнульд, когда отстали два ее члена.
Сообщается, что поиски велись два дня, в четверг с вертолета их удалось обнаружить.
Между тем в службе отмечают, что в связи с плохими метеорологическими условиями и сложным рельефом спасателям пока не удается добраться до туристов.
"Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристов подберут. Пока у нас нет информации о состоянии их здоровья", - заявили в службе.
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