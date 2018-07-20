|
|
Маршрутка врезалась в мусоровоз в Тбилиси — один человек погиб
20.07.2018 12:25
ДТП с участием автомобиля Службы уборки столичной мэрии произошло в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».
Согласно распространившейся информации, авария произошла на рассвете на проспекте маршала Геловани. Там принадлежащий мэрии автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом марки «Мерседес». В результате ДТП погиб один человек – сотрудник городской Службы уборки.
По словам очевидцев, водитель маршрутки заснул и врезался в мусоровоз.
«Мы должны быть остановиться у бака и забрать мусор, как всегда это делаем, и в этот момент сзади в нас врезалась маршрутка «Мерседес». Одного придавило сверху, а другого отбросило», — рассказал телеканалу один из сотрудников службы очистки Гоча Салхинашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна