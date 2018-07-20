Маршрутка врезалась в мусоровоз в Тбилиси — один человек погиб

20.07.2018 12:25 ДТП с участием автомобиля Службы уборки столичной мэрии произошло в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Согласно распространившейся информации, авария произошла на рассвете на проспекте маршала Геловани. Там принадлежащий мэрии автомобиль столкнулся с маршрутным микроавтобусом марки «Мерседес». В результате ДТП погиб один человек – сотрудник городской Службы уборки.



По словам очевидцев, водитель маршрутки заснул и врезался в мусоровоз.



«Мы должны быть остановиться у бака и забрать мусор, как всегда это делаем, и в этот момент сзади в нас врезалась маршрутка «Мерседес». Одного придавило сверху, а другого отбросило», — рассказал телеканалу один из сотрудников службы очистки Гоча Салхинашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

