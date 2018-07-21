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В результате столкновения маршрутного такси с трайлером скончался один человек
21.07.2018 14:48
В результате аварии около Игоэти скончался один человек, еще один тяжело пострадал. По имеющейся информации, маршрутное такси сзади столкнулось с трайлером. В результате столкновения находившая в маршрутном такси женщина скончалась на месте, а пострадавший доставлен в больницу Каспи.
В связи с автодорожным происшествием назначены экспертизы.
Как сообщают в МВД, в связи с фактом следствие ведется по 5-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека.
В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.
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