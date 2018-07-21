В результате столкновения маршрутного такси с трайлером скончался один человек

21.07.2018 14:48 В результате аварии около Игоэти скончался один человек, еще один тяжело пострадал. По имеющейся информации, маршрутное такси сзади столкнулось с трайлером. В результате столкновения находившая в маршрутном такси женщина скончалась на месте, а пострадавший доставлен в больницу Каспи.



В связи с автодорожным происшествием назначены экспертизы.



Как сообщают в МВД, в связи с фактом следствие ведется по 5-й части статьи 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека.



В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

