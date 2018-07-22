В Тбилиси в очередной раз ограбили магазин бытовой техники «Беко»

22.07.2018 17:43 Полиция Глдани-Надзаладеви департамента полиции Тбилиси проводит интенсивные следственные действия по факту кражи мобильных телефонов из магазина «Беко», расположенного на улице Шешелидзе, 4, - об этом говорится в сообщении, распространенном МВД Грузии.



По информации ведомства, 22 июля в 05:35 три лица украли мобильные телефоны из магазина техники «Беко», находящегося у станции метро «Театр Ахметели», и скрылись. Ведутся следственные действия по идентификации лиц, совершивших преступление.



Следствие в связи с произошедшим ведется по подпунктам «а» и «б» 2-й части статьи 177 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.



«В связи с кражами из упомянутого магазина «Беко» в последний период глданской полицией возбуждены уголовные дела по еще двум фактам. В обоих случаях установлены личности совершивших преступление и они являются несовершеннолетними. Часть украденной техники изъята и опечатана, по завершению следственных процедур она будет возвращена законному владельцу», - сказано в заявлении МВД.















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