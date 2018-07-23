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В ряде районов Тбилиси затопило жилые дома и дворы
23.07.2018 10:20
В результате сильных дождей в Кахетии, Гори и Гардабани затопило жилые дома и дворы. По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, в Кахетии затопило четыре села Сигнахского и Лагодехского районов. В Службу управления чрезвычайными ситуациями из Кахетии всего поступило 6 сообщений. Работы по откачке воды из затопленных жилых домов завершены.
Из Гори в Службу управления чрезвычайными ситуациями из Кахетии всего поступило 18 сообщений о затоплении жилых домов и дворов. Спасатели эвакуировали и перевезли в безопасное место 3 семьи. В Гори ведутся работы по откачке воды из подвалов жилых домов. В селе Крцаниси Гардабанского района также затопило жилые дома и дворы. Всего в Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило 4 сообщения. Спасатели эвакуировали 15 человек.
В селе Крцаниси работы по откачке воды из жилых домов возобновились сегодня утром. В результате стихии ни в одном городе пострадавших нет. Служба управления чрезвычайными ситуациями работает в особом режиме.
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