В Гори из за угрозы, спасатели вывезли местных жителей из трех домов

23.07.2018 11:33 В Гори, на улице Мичурина спасатели вывезли местных жителей из трех домов, — информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



«В результате сильного дождя в Гори, грязевая масса скопилась у стены жилого дома и повредила её. Создалась опасность для квартир по соседству с домом и спасатели приняли решение перевезти население всех трех домов в безопасное место», — заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.



По сообщению ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.















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