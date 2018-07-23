Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Гори из за угрозы, спасатели вывезли местных жителей из трех домов


23.07.2018   11:33
В Гори, на улице Мичурина спасатели вывезли местных жителей из трех домов, — информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

«В результате сильного дождя в Гори, грязевая масса скопилась у стены жилого дома и повредила её. Создалась опасность для квартир по соседству с домом и спасатели приняли решение перевезти население всех трех домов в безопасное место», — заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

По сообщению ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия продала «дочке» SOCAR почти 600 тыс. м газопроводов за 9,5 млн долларов
Грузия и Армения должны предложить туристам совместные пакеты - Мгер Григорян
Национальное агентство вина отвечает на заявление «Роспотребнадзора»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии фиксируют по 30 отравлений в сутки
Столтенберг: НАТО едина в вопросах безопасности Грузии, что включает Абхазию и Южную Осетию
В Абхазии похитили российского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом
Работница тепличного хозяйства в Дранде застрелила одного из злоумышленников
Гамахария: Тотальное нарушение прав человека в Абхазии полностью подпадают под юрисдикцией Римского Статута
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бахтадзе: На встречах в Брюсселе ещё раз было отмечена принципиальная поддержка Грузии на пути интеграции в ЕС
Усупашвили: Мы договорились с президентом, что на будущей неделе определимся со всем, поэтому встречу я покинул с умеренно оптимистичным настроем
Вице-премьер Карачаево-Черкессии ушел в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна