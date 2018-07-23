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В Гори из за угрозы, спасатели вывезли местных жителей из трех домов
23.07.2018 11:33
В Гори, на улице Мичурина спасатели вывезли местных жителей из трех домов, — информацию об этом распространяет Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
«В результате сильного дождя в Гори, грязевая масса скопилась у стены жилого дома и повредила её. Создалась опасность для квартир по соседству с домом и спасатели приняли решение перевезти население всех трех домов в безопасное место», — заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По сообщению ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
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