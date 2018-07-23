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В Поти при попытке кражи из аппарата быстрой оплаты убит грабитель
23.07.2018 11:34
В Поти при попытке кражи из аппарата быстрой оплаты грабитель умер в результате выстрела. По имеющейся информации, между грабителем и прибывшими на место правоохранителями произошло физическое противостояние, в ходе чего полицейский выстрелил из огнестрельного оружия и нанес тяжелое ранение грабителю в область головы.
Бригада скорой медицинской помощи перевезла раненого в Зугдидскую реферальную больницу, но тот умер сразу по приезде в клинику. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.
МВД начало расследование по статье 19-177 УК Грузии, что подразумевает попытку кражи. Следствие ведет прокуратура.
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