МВД распространяет заявление в связи с происшествием в Поти

23.07.2018 12:00 При попытке кражи из аппарата быстрой оплаты в Поти неизвестный напал на полицейского и ранил его в область головы тупым предметом, после чего полицейский выстрелил и ранил нападавшего. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.



«Сегодня на рассвете в Поти при исполнении служебных обязанностей правоохранители застали неизвестного за фактом попытки кражи из аппарата быстрой оплаты, расположенного рядом с продуктовым магазином на улице Нино Жвания.



Полицейский попытался его задержать, после чего неизвестный напал на полицейского и ранил его в область головы тупым предметом. С целью отражения нападения полицейский выстрелил из служебного оружия и ранил нападавшего. Раненый скончался по приезде в больницу», - говорится в заявлении МВД.



По их информации, по факту попытки кражи МВД ведет следствие по 1-й части статьи 19-177 УК Грузии, а окружная прокуратура Самегрело-Земо Сванети – по подпункту «б» 3-й части статьи 333 УК Грузии, по факту превышения служебных полномочий.















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