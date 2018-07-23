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В Италии задержан гражданин Грузии, который пытался украсть одежду в магазине
23.07.2018 16:06
В итальянском городе Бари задержан гражданин Грузии за попытку воровства одежды в магазине.
Как сообщают итальянские СМИ, молодой мужчина пытался украсть из магазина четыре майки. Общая стоимость товара оценивается в 250 евро.
Как говорят очевидцы, вор был задержан карабинерами при помощи прохожих.
Украденная одежда была возвращена владельцу магазина. Обвиняемый помещен в изолятор временного содержания.
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