В Италии задержан гражданин Грузии, который пытался украсть одежду в магазине

23.07.2018 16:06 В итальянском городе Бари задержан гражданин Грузии за попытку воровства одежды в магазине.



Как сообщают итальянские СМИ, молодой мужчина пытался украсть из магазина четыре майки. Общая стоимость товара оценивается в 250 евро.



Как говорят очевидцы, вор был задержан карабинерами при помощи прохожих.



Украденная одежда была возвращена владельцу магазина. Обвиняемый помещен в изолятор временного содержания.















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