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Авиарейс Тбилиси-Стамбул совершил незапланированную посадку в Трабзоне
23.07.2018 21:47
Самолет компании «Turkish Airlines», выполнявший рейс Тбилиси-Стамбул, приземлился в Трабзоне. Об этом Первому каналу сообщил один из пассажирова Леван Асатиани.
Согласно имеющейся информации, незапланированная посадка была вызвана столкновением самолета с птицей.
В данное время пассажиры ожидают дополнительную информацию. Пока неизвестно, продолжат ли они полет в Стамбул тем же самолетом.
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