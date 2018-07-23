Авиарейс Тбилиси-Стамбул совершил незапланированную посадку в Трабзоне

23.07.2018 21:47 Самолет компании «Turkish Airlines», выполнявший рейс Тбилиси-Стамбул, приземлился в Трабзоне. Об этом Первому каналу сообщил один из пассажирова Леван Асатиани.



Согласно имеющейся информации, незапланированная посадка была вызвана столкновением самолета с птицей.



В данное время пассажиры ожидают дополнительную информацию. Пока неизвестно, продолжат ли они полет в Стамбул тем же самолетом.















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