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В результате обрушения плотины в Лаосе погибли десятки человек, более ста пропали без вести
24.07.2018 17:35
В юго-восточной части Лаоса, провинции Атапу, в результате обрушения плотины в Лаосе погибли десятки человек, более ста пропали без вести.
Обрушение плотины вызвало наводнение, в результате чего были затоплены шесть деревень.
Более 6000 человек остались без крова.
Причина обрушения плотины в провинции Атапу неизвестна.
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