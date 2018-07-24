В результате обрушения плотины в Лаосе погибли десятки человек, более ста пропали без вести

24.07.2018 17:35 В юго-восточной части Лаоса, провинции Атапу, в результате обрушения плотины в Лаосе погибли десятки человек, более ста пропали без вести.



Обрушение плотины вызвало наводнение, в результате чего были затоплены шесть деревень.



Более 6000 человек остались без крова.



Причина обрушения плотины в провинции Атапу неизвестна.





















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